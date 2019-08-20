"Единая Россия" решила проблему беременной соотечественницы из Казахстана

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Благодаря вмешательству "Единой России" история Анны Костенюк из Калининградской области удачно разрешилась. Беременной женщине не пришлось ехать в Казахстан и тем самым ставить под угрозу свое здоровье и жизнь неродившегося ребенка.
Будущую маму поставили на учет, сообщили в Главном управлении МВД по вопросам миграции. Также Костенюк получила разрешение на временное проживание в России по квоте, уточнил депутат Государственной Думы Михаил Старшинов.
"В "Единой России" приветствуют такое решение, и рады, что наше участие способствовало решению сложившейся ситуации",
– отметил парламентарий. Он также поблагодарил руководство ведомства, в частности начальника Валентину Казакову, которая вошла в положение беременной женщины и помогла решить проблему семьи Костенюк.
"Особенно это приятно на фоне "мудрых" отписок, которые часто приходится получать от представителей тех или иных ведомств", – подчеркнул партиец.
Напомним, ситуация, в которую попала семья из Калининградской области, вызвала общественный резонанс. Мужу Анны и ее двум маленьким детям дали разрешение на проживание, а ей самой нет из-за однодневной просрочки.
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