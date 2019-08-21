Израиль закрывает двери для россиян

Российские путешественники столкнулись с неожиданной проблемой

За первое полугодие 2019 г. Тель-Авив не пустил в страну около 3 тыс. российских граждан.Об этом рассказал источник в дипломатических кругах. По его мнению, до конца года эта цифра может вырасти в 2 раза.

"Информация плохая. В 2017 г., по данным миграционных властей Израиля, этот показатель составлял 1,4 тыс. человек, в 2018 году – 4,3 тыс., в этом году... он уже достиг 3 тысяч. Значит, где-то 6 тыс. отказов во въезде будет в этом году", –

цитирует источника РИА "Новости".

Он добавил, что ответные меры в отношении въезда в Россию граждан Израиля пока не рассматриваются.

Израильские СМИ отмечают, что в прошлом году выросло число россиян, просящих убежища с целью получения временного легального права на работу на территории еврейского государства. Эта схема ранее активно использовалась мигрантами с Украины и из Грузии, которые для обращались с прошением о получении политического убежища, хотя официально приезжали в страну с целью туризма. Во время рассмотрения ходатайства такие туристы имеют возможность жить и работать в стране.

С 2008 г. между Россией и Израилем действует безвизовый режим для туристических поездок. В прошлом году, по данным Министерства туризма Израиля, в страну приехали более 300 тыс. тысяч российских путешественников.