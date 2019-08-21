Россия ответит на агрессивные выпады Запада

Североатлантический альянс продолжает экспансию в Восточной Европе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 21 августа, что обстановка на российских западных границах остается напряженной, однако в ответ на это Москва примет необходимые меры.

По словам министра, в Восточной Европе в последнее время усиливается военное присутствие НАТО, в частности, системы ПРО США дислоцируются в Польше и Румынии. Кроме того, альянс расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией, отмечает РИА "Новости".



Отвечая на эти вызовы, Россия в 2019 г. проведет в Западном военном округе свыше 20 мероприятий. До конца нынешнего года в округ поступит более 1,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники и прибудут 9 тыс. контрактников, сообщает НСН.

Ранее России посоветовали размещать ракты за Уралом чтобы они не могли достичь территории стран-участниц НАТО.

