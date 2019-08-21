Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия ответит на агрессивные выпады Запада

РФ ответит на агрессивные выпады Запада
Сергей Шойгу. Фото: www.globallookpress.com
Североатлантический альянс продолжает экспансию в Восточной Европе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 21 августа, что обстановка на российских западных границах остается напряженной, однако в ответ на это Москва примет необходимые меры.

По словам министра, в Восточной Европе в последнее время усиливается военное присутствие НАТО, в частности, системы ПРО США дислоцируются в Польше и Румынии. Кроме того, альянс расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией, отмечает РИА "Новости".

Отвечая на эти вызовы, Россия в 2019 г. проведет в Западном военном округе свыше 20 мероприятий. До конца нынешнего года в округ поступит более 1,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники и прибудут 9 тыс. контрактников, сообщает НСН.

Ранее России посоветовали размещать ракты за Уралом чтобы они не могли достичь территории стран-участниц НАТО.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Американский дипломат отказался ехать в Россию

Он сосредоточится на работе с другой страной

Россию позвали на заседание G7

Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей