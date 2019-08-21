Москва без колебаний расстанется с Советом Европы

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Россия не будет навязываться Совету Европы, отрезал президент Владимир Путин. Самая большая в мире страна легко может обойтись без организации, если та намерена воротить от Москвы нос. Неприветливому СЕ она ответит взаимностью, подчеркнул глава государства, напомнив, что тогда россиянам будут закрыты двери в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
"Не думаю, что это является общим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока", – цитирует Путина РИА "Новости".
По словам российского лидера, Европе не хватает сплоченности и объективной оценки. Владимир Владимирович перечислил недостающие звенья политической цепи, отсутствие которых мешает государствам жить в дружбе.
"Нам нужно относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать все, что происходит в наших странах, и искать вместе решение тех вопросов, которые представляют взаимный интерес", – заявил президент, передает "МИР24".
Напомним, сегодня он провел переговоры с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. На встрече среди прочих тем обсуждалось строительство "Северного потока – 2". Президент рассказал о его завершении на финляндском участке.
Спецпредставитель планирует сосредоточиться на работе с КНДР
Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой