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Москва без колебаний расстанется с Советом Европы

Фото: www.globallookpress.com
РФ не станет стучать в закрытую дверь

Россия не будет навязываться Совету Европы, отрезал президент Владимир Путин. Самая большая в мире страна легко может обойтись без организации, если та намерена воротить от Москвы нос. Неприветливому СЕ она ответит взаимностью, подчеркнул глава государства, напомнив, что тогда россиянам будут закрыты двери в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). 

"Не думаю, что это является общим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока", – цитирует Путина РИА "Новости".

По словам российского лидера, Европе не хватает сплоченности и объективной оценки. Владимир Владимирович перечислил недостающие звенья политической цепи, отсутствие которых мешает государствам жить в дружбе. 

"Нам нужно относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать все, что происходит в наших странах, и искать вместе решение тех вопросов, которые представляют взаимный интерес", – заявил президент, передает "МИР24".

Напомним, сегодня он провел переговоры с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. На встрече среди прочих тем обсуждалось строительство "Северного потока – 2". Президент рассказал о его завершении на финляндском участке. 

Ксения АНДРЕЕВА
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