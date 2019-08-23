Президент Незалежной назвал крымчан украинцами

Владимир Зеленский продолжает то и дело говорить о том, что считает Крым частью Украины. По его мнению, все жители этого российского региона – украинцы.

"[Крым] это наша земля, и мы будем добиваться ее возвращения", – заявил глава Незалежной на ветеранском и волонтерском форуме "Там, где ты — там Украина", передает ТАСС.

Зеленский добавил, что Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения Крыма. Он также уверен, что это событие произойдет. Президент Украины отметил, что стране не нужно рассчитывать только на поддержку западных коллег в этом вопросе. Украинцы и сами якобы должны многое делать для того, чтобы отобрать Крым у России. Глава Незалежной также рассказал, что в Верховной раде находятся несколько законопроектов по теме Крыма, которые, по его мнению, стоит рассмотреть.

После госпереворота на Украине в 2014-м жители Крыма и Севастополя проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. Москва не раз говорила о том, что вопрос принадлежности полуострова неактуален.

При этом все больше иностранцев замечают, что Крым является частью РФ. Так, британские журналисты уже признали полуостров российским.