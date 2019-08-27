Москва оценила слова Макрона о "конце гегемонии Запада"

"Большой семерке" придется измениться, чтобы не кануть в лету

Президент Франции Эммануэль Макрон прав в том, что гегемонии западных стран пришел конец, а клуб G7 вынужден будет увеличиться до формата "Большой восьмерки" и даже больше, иначе сообщество "затухнет". Так прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков заявление французского лидера о том, что мировой порядок "переживает беспрецедентный кризис" и доминирование Запада на международной арене подходит к своему завершению.

"Именно поэтому в конечном счете "семерка" будет вынуждена вернуть Россию, а затем привлечь и Китай, если не захочет превратиться в затухающую структуру из уходящей эпохи. Обстоятельства изменились", – цитирует РИА "Новости" члена Совфеда РФ.

Ранее в вторник, 27 августа, в ходе выступления перед французскими послами Макрон заявил, что наблюдает "конец западной гегемонии в мире" и меняющиеся обстоятельства. По его мнению, сейчас набирают силу "новые державы", такие как Россия и Китай. Глава Пятой Республики считает, что "европейской цивилизации необходима новая, дальновидная стратегия".

Подчеркивая тот факт, что Париж не подстраивает свою политику под кого бы то ни было, Макрон убежден, что Франции "надлежит играть в мире роль державы равновесия", пишет ТАСС. Он отметил важность построения новых отношений с Москвой, поскольку без ее участия невозможно создать новую структуру европейской безопасности и доверия. И вообще, "мы в Европе, и Россия тоже", констатировал француз.

