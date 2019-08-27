Макрон поставил Россию и Китай выше Запада

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Времена, когда западные страны могли диктовать всему миру свою волю, прошли. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с руководителями дипмиссий Пятой республики в разных странах во вторник, 27 августа.
"Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются", – указал Макрон.
По его мнению, сейчас Запад заинтересован в хороших отношениях с Россией. Поэтому европейские лидеры должны как можно скорее выработать общую стратегию по сотрудничеству с Москвой. В противном случае Европа останется заложником "стратегической борьбы между США и Россией".
"Если в определенный момент мы не сумеем сделать что-нибудь полезное вместе с Россией, то останемся при глубоко бесплодной напряженности, продолжим иметь всюду в Европе замороженные конфликты", – подчеркнул Макрон (цитата по РБК).
В ряд стран, которые сегодня все более укрепляют позиции на международной арене, французский лидер поставил, помимо России, еще и Китай.
Ранее Макрон выступил с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на следующее заседание G7. Президент будущей страны-хозяйки саммита Дональд Трамп инициативу одобрил.
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