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Россия заплатит долг в Совет Европы

Россия избавится от долга перед Европой
Фото: www.globallookpress.com
Взносы составили несколько десятков миллионов евро

Дмитрий Медведев распорядился выплатить задолженность Российской Федерации по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы. Текст распоряжения опубликован на официальным портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России, о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности... в размере 54,6 млн евро", –

говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

По линии МИД в регулярный бюджет Совета Европы будет выплачено 44,8 млн евро, 5 млн евро получит пенсионный резервный фонд Совета, 1,1 млн евро -  чрезвычайный бюджет СЕ. В бюджет Группы по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом будет внесено 393 тыс. евро, в бюджет Европейской комиссии за демократию через право – 728 тыс. евро.

Министерство культуры России выделит в бюджет Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах Совета Европы 39 тыс. евро, а в Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ – 965 тыс. евро. 

Премьер-министр также распорядился, чтобы МИД РФ проинформировал Совет Европы о принятом решении. Министерство финансов должно обеспечить финансирование выделенных средств.

Российскую делегацию в организации лишили права голоса в 2014 г. из-за событий на Украине. Москва перестала платить взносы в 2017 году. Россия была восстановлена в правах в июне этого года.

Валентина МАЙОРОВА
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