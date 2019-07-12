Россия погасит весь долг перед Советом Европы

Москва работает над вопросом по задолженности за 2017 и 2018 годы

Россия планирует выплатить Совету Европы взносы, которая она не перечисляла за два года, когда была лишена права голоса в ПАСЕ. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Мы работаем над этим",

– заявил дипломат журналистам РИА Новостей, которые решили еще раз уточнить, действительно ли Москва погасит задолженность.

Грушко был лаконичен, отрезав: "Выплатим, естественно". Он также добавил, что Россия готова к тесному сотрудничеству с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, которую избрали на эту должность в июне.

Недавно Россия внесла в бюджет Совета Европы 33 млн евро за 2019-й. Однако в Страсбурге заявили, что Москве необходимо отдать еще 55 млн евро за 2017 и 2018 года.

Делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса в 2014-м из-за позиции страны по событиям на Украине. В 2017-м Москва перестала платить взносы в организацию. В июне 2019-го, несмотря на скандалы и возмущение Украины, ПАСЕ полностью восстановила РФ в правах.