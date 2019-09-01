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Захарова прокомментировала антироссийский выпад поляков

Захарова ответила на хамство поляков
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Варшава поставила себя в крайне глупое положение

Отказ приглашать Москву на мероприятия, посвященные 80-й годовщине Второй мировой, оценили в российском МИД.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подняла поляков на смех за антироссийский выпад. Она отметила, что Варшава оконфузилась из-за прозвучавших ранее заявлений. Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел ПольшиШимон Шинковский вель Сенк оправдался, отметив, что Москву не пригласили из-за нежелания соответствовать "духу исторической правды".

"Страны-участники выбирались на основе современного критерия", – заявил радиостанции Radio Maryja Шинковский. Согласно этому критерию, приглашения получили страны Евросоюза, Североатлантического альянса и Восточного партнерства. При этом Россия, по словам политика, не фигурирует ни в одном из этих форматов". В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла",

написала Захарова в своем Facebook.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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