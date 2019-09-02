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Польша выступила против возвращения России в "Большую восьмерку"

Польша выступила против возвращения России в G8
Фото: www.globallookpress.com
Возможное присоединение Москвы к G7 вызывает болезненную реакцию у Варшавы

Польский лидер Анджей Дуда считает, что Российскую Федерацию не следует приглашать в клуб ведущих мировых держав.

"Это очень сложный вопрос. Ситуация с Россией очень сложная", –

приводит РИА "Новости" слова президента Польши.

На совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, Дуда подчеркнул, что "невозможно таким образом привести ситуацию в норму. Это моя позиция".

В свою очередь, президент США Дональд Трамп уже пообещал пригласить Владимира Путина на встречу G7, которая пройдет в Соединенных Штатах в 2020 году. По словам Трампа, многие вопросы международной политики имеет смысл обсуждать с Россией.  

"Большая восьмерка" превратилась в "Большую семерку" в 2014 г. после присоединения Крыма к России. Запад обвинил Москву во вмешательстве в дела Украины и ввел антироссийские санкции.  

Валентина МАЙОРОВА
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