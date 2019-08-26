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Трамп рассказал о гордости Путина

Трамп выдал правду о Путине
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американский лидер отдал должное российскому президенту

Дональд Трамп заявил, что непременно пригласил бы Владимира Путина на саммит "Большой семерки", запланированный на будущий год. 

"Обстоятельства сложились очень тяжело по отношению к нему (Путину). Он – человек гордый. Я, безусловно, пригласил бы его вне зависимости того, сможет ли он приехать по психологическим причинам", –

приводит ТАСС слова американского президента.

При этом Трамп подчеркнул, что внутриполитические соображения не повлияли на его решение о возрождении формата G8. Отвечая на вопрос о том, повлияет ли приглашение Москвы на саммит G7 в 2020 г. на его шансы на переизбрание, Трамп заявил, что уже выиграл одни выборы, и что он всегда предпринимает такие шаги, которые являются правильными.

Между тем, как отмечает ТАСС, ранее японское агентство Киодо сообщило, что представитель правительства Японии рассказал, что лидеры "Большой семерки" обсудили вопрос о возвращении России, но содержание этого разговора не будет разглашаться широкой публике. 

О том, что G7 следует превратить в G8 Трамп уже заявлял ранее. Такое же мнение высказал и французский президент Эммануэль Макрон, но потом передумал. Cледующая встреча глав ведущих стран мира пройдет в 2020 г. в Соединенных Штатах.

Валентина МАЙОРОВА
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