Трамп рассказал о гордости Путина

Американский лидер отдал должное российскому президенту

Дональд Трамп заявил, что непременно пригласил бы Владимира Путина на саммит "Большой семерки", запланированный на будущий год.

"Обстоятельства сложились очень тяжело по отношению к нему (Путину). Он – человек гордый. Я, безусловно, пригласил бы его вне зависимости того, сможет ли он приехать по психологическим причинам", –

приводит ТАСС слова американского президента.

При этом Трамп подчеркнул, что внутриполитические соображения не повлияли на его решение о возрождении формата G8. Отвечая на вопрос о том, повлияет ли приглашение Москвы на саммит G7 в 2020 г. на его шансы на переизбрание, Трамп заявил, что уже выиграл одни выборы, и что он всегда предпринимает такие шаги, которые являются правильными.

Между тем, как отмечает ТАСС, ранее японское агентство Киодо сообщило, что представитель правительства Японии рассказал, что лидеры "Большой семерки" обсудили вопрос о возвращении России, но содержание этого разговора не будет разглашаться широкой публике.

О том, что G7 следует превратить в G8 Трамп уже заявлял ранее. Такое же мнение высказал и французский президент Эммануэль Макрон, но потом передумал. Cледующая встреча глав ведущих стран мира пройдет в 2020 г. в Соединенных Штатах.