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Раскол в ЕС: Брюссель против идеи Макрона вернуть Москву в G8

Раскол в ЕС: Брюссель против идеи Макрона вернуть Москву в G8
Фото: www.globallookpress.com
Россию не хотят видеть в клубе избранных, пока она владеет Крымом

Лидеры "большой семерки" должны быть "привержены общим ценностям". Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС, комментируя идею президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа позвать Россию на саммит G7.

"ЕС твердо остается на позиции, что причины исключения РФ из "восьмерки" в 2014 г. все еще остаются сегодня, поэтому ЕС будет против идеи приглашения РФ в "семерку". Приглашение РФ на встречи "семерки" без условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости", – цитирует РИА "Новости" собеседника.

G8 превратилась в G7 в 2014 г., когда западные лидеры не приехали в Сочи на очередной саммит из-за воссоединения Крыма с Россией.

На этой неделе Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 19 августа обсудил тему возвращения России в G8 с Трампом. Французский и американский лидеры согласились, что на встречу клуба в 2020 г. Путина надо обязательно позвать. Это вызвало возмущение в Киеве. Ряд стран ЕС также выступили против данной инициативы.

Николай ВИКТОРОВ
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