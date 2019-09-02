В России отреагировали на нападки Латвии

В Москве поставили на место безграмотного прибалтийского министра

Словесный пинг-понг между российским сенатором Алексеем Пушковым и главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом продолжается. Так, первый ответил на заявление оппонента о впавшей в истерику Москве после того, как балтийская республика вычеркнула себя и соседок из состава СССР. Член Совфеда заверил, что в России все спокойны в отличии от латвийской власти.

"Истерику нон-стоп вокруг России устраивают в Латвии и длится она уже четверть века. Уже и в НАТО приняли, и в ЕС, а все не успокоятся. Видно, нет другой национальной идеи у латвийской элиты. Название этой идеи – паранойя", – написал Пушков в Twirret.



Напомним, скандал разгорелся после безграмотного утверждения господина Ринкевичса, который захотел переписать историю. Он решил, что Прибалтика никогда не была частью Советского Союза, который "оккупировал" ее.