В России придумали жесткий ответ для Болгарии

София заслуживает хорошей трепки, уверен эксперт

Болгария своим поведением напрашивается на суровое наказание, полагает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Он предложил поступить с Софией, как с Тбилиси, то есть ударить по авиасообщению. По мнению эксперта, было бы мудро сократить количество чартерных рейсов между Россией и Болгарией.

"Это должно подействовать отрезвляюще. Болгары наглеют от того, что им не прилетает ответка. Эта ответка должна прилететь в виде временного ограничения. Надо жестко отвечать на каждый такой выпад",

– заявил Трухачев в эфире радио "Говорит Москва".

Он отметил, что болгары таким способом пытаются прогнуться перед Евросоюзом и НАТО, так сказать, реабилитироваться за то, что они используют кириллицу.

Напомним, скандал разгорелся на фоне фотовыставки в Софии, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма. Россию "покоробила" реакция МИД Болгарии.

Впрочем, ее раскритиковал и экс-министр внутренних дел балтийской страны Румен Петков. Он считает точку зрения внешнеполитического ведомства безрассудством.

"Это безумная позиция нашего министерства иностранных дел. Никто не имеет никаких сомнений в заслугах Красной Армии в освобождении Восточной Европы от нацизма. Это вопрос, по которому нет сомнений", – прокомментировал назревающий конфликт Петков.

А по мнению российского сенатора Владимира Джабарова, выводы делать рано, пока не высказался главнокомандующий иностранного государства.

"Я надеюсь, что президент Болгарии скажет, что это недопустимо. А обвинять Россию в том, что она принесла, как они говорят, "оккупационный режим", – это аморально", – констатировал политик в беседе с RT.

Он напомнил, что Красная армия принесла в Европу мир, а не репрессии, как утверждают в Софии, передает "URA.RU".