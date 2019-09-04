Не видели, но осудили: болгарские дипломаты поразили российских коллег

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Нынешняя внутриполитическая ситуация в Болгарии не имеет отношения к выставке, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма. Об этом заявили в посольстве РФ в Софии.
"Выставка <...> направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены", – написали дипломаты в Facebook.
Ранее МИД Болгарии заявил о своем неприятии фотовыставки, которую организуют на площадке российского культурно-информационного центра в Софии. Соглашаясь с тем, что русские повергли фашизм, болгарские дипломаты указали, что потом именно из-за русских их страна оказалась оторвана от путей развития остальной Европы, передает "Царьград". В связи с этим в Софии решили, что экспозиция оказывает давление на "внутриполитический дискурс" Болгарии.
"Мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", – дипломатично отреагировали в российском посольстве и напомнили, что выставка откроется 9 сентября.
Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон посочувствовал
Польше, которая, по его словам, перед началом Второй мировой войны находилась
"между фашистским молотом и коммунистической наковальней", пишет URA.RU.
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