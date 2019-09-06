В РФ предложили Батьке взаимовыгодный обмен: голубое топливо на признание Крыма за Москвой

Белоруссия до сих пор страдает от последствий ЧП на атомной станции в Чернобыле, заявил глава республики Александр Лукашенко. Он отметил, что страна не может топиться зараженной древесиной, поэтому вынуждена использовать газ.

Следовательно, Россия могла бы и помочь соседке с сырьем, решил Батька, передает его пресс-служба. Он подчеркнул, что Белоруссия не строила и не взрывала АЭС, но здорово пострадала от радиации.

"Порой деньги вкладывали в такую "дурнину", что и не надо было вкладывать, – на эмоциях выплеснул Лукашенко, запричитав. – Чернобыль произошел... Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги – миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток Газпрому, поставь в Беларусь".

При этом глава соседнего государства обиделся, что во время разработки программы по интеграции России и Белоруссии Москва якобы начала торговаться. В конечном итоге Батька пообещал, что больше ни у кого ничего просить не будет.

"Обойдемся", – отрезал Александр Григорьевич.

Его умозаключения возмутили россиян. Они освежили в памяти Лукашенко, сколько добра Москва сделала Минску.

"Все страньше и страньше песни колхозника. без психиатра его уже не понять", "Батя, столько помогаем а взамен только претензии. Что нибудь тоже для России сделай. Например Крым признай российским. Или проси помощи у Болтона, он тебе сразу цену обозначит", – отреагировали читатели РИА "Новости".

Напомним, в августе была названа дата начала интеграции Белоруссии с Россией.