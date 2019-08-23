Названа дата начала интеграции Белоруссии с Россией

Ждать осталось недолго

В сентябре Москва и Минск могут парафировать программу действий по углублению интеграции в Союзном государстве, заявил премьер-министр соседней Республики Сергей Румас. То есть, не исключено, что уже в ближайшее время будут достигнуты предварительные договоренности. А это означает, что первый шаг к объединению сделан.

"Президенту было доложено, что рабочая группа и затем премьеры полностью отработали программу действий по реализации положений союзного договора и готовы ее парафировать. Эта программа насчитывает 66 пунктов", – сообщил Румас, передает БЕЛТА.

По словам главы правительства, программа почти согласована, требовалось кое-что уточнить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В договоре прописаны все важные экономические и социальные моменты.

Согласно разработанному документу, между РФ и Белоруссией будет действовать принцип: "две страны – один рынок". Дорожные карты, которые, как предполагалось ранее, должны лечь на стол президентам до конца осени, будут готовы в срок. К первому ноября Румас пообещал 28 пошаговых сценариев.

"Дорожные карты будут предусматривать перечень мер по созданию общих рынков в отраслях экономики", – заключил премьер, добавив, что программа предполагает равные регуляторные требования, условия по энергоносителям и налоговой нагрузке для хозяйствующих субъектов.

Ускориться в данном направлении белорусский лидер призвал еще в начале августа. Глава государства поручил кабмину как можно быстрее достичь согласования с Москвой.

До этого Батька установил крайнюю дату решения всех вопросов. Их, по его мнению, необходимо урегулировать до 8 декабря, до празднования 20-летия Союзного государства.