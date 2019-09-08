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Пентагон призвали "проснуться" после требований к России подчиниться

Проснитесь уже: Америка осталась на задворках мира
Фото: www.globallookpress.com
Все больше стран отказываются играть по правилам Вашингтона

США дали жесткий ответ на ультиматум о сотрудничестве. Американцы все чаще забываются и выдвигают условия, которые уже никто не хочет соблюдать. Главе Пентагона, который ранее призвал Россию быть "нормальной" страной и действовать по установленным Вашингтоном правилам, предложили, наконец, проснуться. Заявление Марка Эспера прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

"…мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться",

– написал он в своем Twitter.

Пользователи Сети согласились с мнением Пушкова, отметив, что Запад поставил себя в безвыходное положение, пытаясь надавить на Москву посредством санкций.

"Запад сам себя загнал в угол санкциями. Отменить – признать поражение, не отменять – изоляция от мира и урон репутации. Так и так – непоправимый урон", – написал один из комментаторов (орфография и пунктуация сохранены).

Кристина ЧЕРНИКОВА
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