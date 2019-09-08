Пентагон призвали "проснуться" после требований к России подчиниться

Все больше стран отказываются играть по правилам Вашингтона

США дали жесткий ответ на ультиматум о сотрудничестве. Американцы все чаще забываются и выдвигают условия, которые уже никто не хочет соблюдать. Главе Пентагона, который ранее призвал Россию быть "нормальной" страной и действовать по установленным Вашингтоном правилам, предложили, наконец, проснуться. Заявление Марка Эспера прокомментировал сенатор Алексей Пушков.



"…мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться",

– написал он в своем Twitter.

Глава Пентагона М.Эспер так ничего и не понял. Он призвал Россию действовать «по правилам,к-ые мы установили», т.е. послушно следовать за США. Но мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 сентября 2019 г.

Пользователи Сети согласились с мнением Пушкова, отметив, что Запад поставил себя в безвыходное положение, пытаясь надавить на Москву посредством санкций.

"Запад сам себя загнал в угол санкциями. Отменить – признать поражение, не отменять – изоляция от мира и урон репутации. Так и так – непоправимый урон", – написал один из комментаторов (орфография и пунктуация сохранены).