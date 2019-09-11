Эстония частично закроет границу для обрусевших украинцев

Терпение прибалтийского государства лопнуло

В Таллине обеспокоены миграционным давлением со стороны Незалежной. Украинцы, заполонившие Эстонию, создают последней большие проблемы, поскольку атакуют рынок труда и предлагают дешевую рабочую силу.

В итоге терпение прибалтийской республики лопнуло, она задумалась об отмене безвиза для граждан с востока. В частности, данный вопрос поднял министр внутренних дел страны Март Хельме.

Он дал распоряжение уточнить, есть ли у Таллина такая возможность. Речь идет об обрусевших украинцах, так называемых хомо советикусах, как критически и иронично окрестили советского человека. Именно они больше всего тревожат эстонцев.

"Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", – цитирует чиновника ERR.



При этом Хельме отметил, что ввести тотальный запрет на въезд украинцев в республику не выйдет. Однако, уверен он, можно лимитировать поток мигрантов и сроки их пребывания на территории Эстонии. Этим и займется министерство. Результат работы, пообещал министр, будут предоставлены до конца осени.