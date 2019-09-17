Инициатива против псевдокафе будет доработана ко II чтению в Госдуме

Законодатели примут во внимание мнение регионов при разработке документа, ограничивающего продажу спиртных напитков в так называемых "наливайках". Речь идет об алкомаркетах в комплекте с общепитами в многоквартирных домах.

После рассмотрения законопроекта в первом чтении его отправят для ознакомления и обсуждения по всей стране, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Он уточнил, что затем инициатива "Единой России" будет дорабатываться.

"Как раз в ходе следующей региональной недели мы с коллегами по фракции соберем предложения на земле: какие еще полномочия необходимо дать территориям? Какие дополнительные запреты следует вводить на федеральном уровне? Например, предлагаемый минимальный размер зала обслуживания: 20 метров. Не уверен, что это оптимальная цифра. Очень важно – услышать здесь точку зрения субъектов РФ",

– констатировал парламентарий, добавив, что регионы единогласно поддержали закон, запрещающий деятельность "наливаек".

Обычно данные заведения располагаются на первых этажах многоэтажек. Данные псевдокафе обходят запрет на торговлю спиртным в вечернее и ночное время. Так, например в течение месяца в Москве открывается порядка 10 подобных точек, посчитал Хинштейн. При этом, подчеркнул депутат, власти бессильны.

"Единая Россия" за то, чтобы в российских дворах появлялись не "наливайки", а детские и спортивные площадки. Поэтому мы предлагаем предоставить региональным властям такое право", – заверил Хинштейн, подчеркнув, что данный закон должен быть принят как можно скорее.



Напомним, впервые об инициативе заговорили еще летом.