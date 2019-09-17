Вашингтон попытается расстроить создание Союзного государства

Американские представители так часто наведываются в Минск, чтобы помешать интеграции России и Белоруссии, полагает заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Так он объяснил визиты замгоссекретаря США Дэвида Хейла и на тот момент советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Для них (США) это абсолютно неприемлемо – отсюда постоянные визиты в последнее время американских дипломатов, их постоянные реверансы в сторону Белоруссии и президента Лукашенко", – цитирует эксперта РИА "Новости".

Он уверен, что в Москве шаги Вашингтона были просчитаны наперед. Российское руководство понимало, что, когда только зайдет речь о сближении, заокеанские партнеры будут тут ка тут.

Мнение коллеги разделяет заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, вполне ожидаемо, что США начнет подрывать окружение РФ.

"Это их давняя политика. Сами Украина и Белоруссия их не интересуют. Сейчас американцы находятся на распутье, так как все их стратегии давления на Россию через Украину закончились ничем, они ищут новые рычаги давления – теперь через Белоруссию", – констатировал собеседник агенства.

По версии Шишкина, президент Белоруссии Александр Лукашенко не станет расстраивать интеграцию, хотя накануне другой эксперт сделал противоположное утверждение. Впрочем, оба они сошлись в том, что Батька не упустит своей выгоды.

"Не к добру это", – резюмировал читатель данного прогноза.