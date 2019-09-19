Киеву посоветовали вспомнить собственную историю уничтожения страны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова посла Украины в Сербии о необходимости распада России.

По ее словам, Киеву не стоит беспокоить и побуждать к таким действиям Запад. Незалежной, как подчеркнула Захарова, нужно вспомнить собственный опыт развала страны.

"Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий. А унитарная страна находится в процессе, который, по мнению её же журналиста Дмитрия Гордона, может привести к распаду государства, и "от Украины останутся несколько кусков",

– написала представитель МИД на своей странице в Facebook.

Она добавила, что вместо работы над ошибками украинцы снова наступают на те же грабли.

Ранее посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал мировое сообщество развалить Российскую Федерацию.