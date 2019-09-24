Нибиру
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Дональд Трамп оговорился во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и всем стало ясно, что президент США читает текст своего выступления с помощью телесуфлера.
Трамп перепутал слово "огонь" (fire) со словом "уставать" (tire), однако ловко вышел из положения, сделав вид, что так и было задумано, отмечает РЕН ТВ.
Ранее американский лидер заявил, что не будет торопиться помогать Украине и посоветовал европейским лидерам вкладывать деньги в Киев.
Времени остается все меньше, но Вашингтон судорожно пытается помешать строительству газопровода
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