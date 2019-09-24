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Трампа уличили в использовании шпаргалки

Трамп оконфузился в ООН
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американский лидер не смог справиться с выступлением "без бумажки"

Дональд Трамп оговорился во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и всем стало ясно, что президент США читает текст своего выступления с помощью телесуфлера. 

Трамп перепутал слово "огонь" (fire) со словом "уставать" (tire), однако ловко вышел из положения, сделав вид, что так и было задумано, отмечает РЕН ТВ. 

Ранее американский лидер  заявил, что не будет торопиться помогать Украине и посоветовал европейским лидерам вкладывать деньги в Киев.

Валентина МАЙОРОВА
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