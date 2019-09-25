Джонсон покинул ООН

Политик срочно вернулся домой, чтобы уладить возникшие проблемы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал дожидаться окончания работы Генеральной Ассамблеи ООН и уехал в Лондон.

Вероятно, что политик вернулся в Англию, чтобы уладить вопросы, связанные с незаконной приостановкой работы парламента, передает телеканал Sky News.

Журналисты уточнили что перед вылетом Джонсон позвонил королеве Елизавете II.

Ранее глава парламентской фракции от Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд заявил, что кандидатура Бориса Джонсона, настаивающего на выходе Королевства из ЕС без предварительных условий, их больше не устраивает, а постановление Верховного суда, который 24 сентября признал незаконной приостановку работы парламента, открывает возможность выгнать Джонсона с поста.