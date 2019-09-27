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Назад в СССР: Саакашвили раскрыл план российских властей

До восстановления СССР осталось пять лет
Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Перечислены страны, которые войдут в новый Союз

Серьезный политик с приставкой экс, поднявшийся по карьерной лестнице до самого верха, Михаил Саакашвили ударился в размышления о судьбе своей родины, которую он когда-то возглавлял. По мнению бывшего главы государства, Москва отговорит Тбилиси от вступления в НАТО и Евросоюз.  

При этом экс-президент оставил в тайне имя своего информатора. Саакашвили не сомневается, что против государственности республики Закавказья затеян сговор. Российское руководство, полагает политик, ведет переговоры с грузинским о нейтральном статусе страны.

Ностальгирующий по СССР Саакашвили также уверен, что в планы российского лидера Владимира Путина входит строительство нового Союза к 2024 году, к следующим президентским выборам в РФ. В него, перечислил экс-губернатор Одесской области, войдут практически все страны постсоветского пространства. 

"Планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Белоруссию, основную часть Украины, кроме западной. Это его (Владимира Путина) план",

цитирует Саакашвили "Лента.ру" со ссылкой на материал "Интерфакса".

Напомним, ранее политик, запомнившийся как жующий галстук, вспомнил о жизни в СССР и заключил, что тогда было лучше. 

Ксения АНДРЕЕВА
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