Перечислены страны, которые войдут в новый Союз

Серьезный политик с приставкой экс, поднявшийся по карьерной лестнице до самого верха, Михаил Саакашвили ударился в размышления о судьбе своей родины, которую он когда-то возглавлял. По мнению бывшего главы государства, Москва отговорит Тбилиси от вступления в НАТО и Евросоюз.

При этом экс-президент оставил в тайне имя своего информатора. Саакашвили не сомневается, что против государственности республики Закавказья затеян сговор. Российское руководство, полагает политик, ведет переговоры с грузинским о нейтральном статусе страны.

Ностальгирующий по СССР Саакашвили также уверен, что в планы российского лидера Владимира Путина входит строительство нового Союза к 2024 году, к следующим президентским выборам в РФ. В него, перечислил экс-губернатор Одесской области, войдут практически все страны постсоветского пространства.



"Планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Белоруссию, основную часть Украины, кроме западной. Это его (Владимира Путина) план",

– цитирует Саакашвили "Лента.ру" со ссылкой на материал "Интерфакса".

Напомним, ранее политик, запомнившийся как жующий галстук, вспомнил о жизни в СССР и заключил, что тогда было лучше.