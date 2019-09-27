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Кремль ответил Саакашвили на идею воссоздать СССР

Бывшему грузинскому президенту не стоит переживать о членстве его первой родины в НАТО и ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет идей насчет возрождения Советского Союза.

"Нет, таких планов нет", – сказал голос Кремля, комментируя сегодняшние измышления бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили.

Также Песков успокоил Тбилиси тем, что Москва не ведет переговоры с Грузией относительно нейтрального статуса страны и ее невступления в НАТО и ЕС, пишет портал URA.RU.

Наталья КУРИПКО
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