Бывшему грузинскому президенту не стоит переживать о членстве его первой родины в НАТО и ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет идей насчет возрождения Советского Союза.

"Нет, таких планов нет", – сказал голос Кремля, комментируя сегодняшние измышления бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили.

Также Песков успокоил Тбилиси тем, что Москва не ведет переговоры с Грузией относительно нейтрального статуса страны и ее невступления в НАТО и ЕС, пишет портал URA.RU.

