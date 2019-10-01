Существующие между странами обязательства делают ненужной дополнительную базу

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не ведет переговоров с Минском о размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии.

По словам Пескова, между двумя странами заключены союзнические договоры, которые "компенсируют отсутствие подобного пункта базирования или базы", сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что благодаря развитию современных технологий существование российской военной базы в республике не будет иметь ни политического, ни военного смысла. При этом Макей отрицает, что такая позиция Белоруссии обусловлена опасением вызвать неудовольствие в Европе.

Однако белорусский политолог Юрий Шевцов в комментарии URA.RU подчеркнул, что Минск отказывается от строительства российской военной базы, так как не хочет портить отношения с Западом.