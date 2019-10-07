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Трампу "дали" новую должность при Путине

Трампа возвели в ранг
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
В США нашли обоснование импичмента главы государства - американский лидер обвинен в уступках России на международной арене

Президент США Дональд Трамп во внешней политике полностью поддерживает линию Москвы, являясь, таким образом, "путинским министром иностранных дел". К такому выводу пришел бывший офицер американской военной разведки Джейсон Кандер.

"Даже не имеет значения, есть ли у него инвестиции в российских фирмах. На данный момент он боится, что Россия либо подорвет его легитимность, признав, что помогла ему победить на выборах, либо не поможет ему выиграть снова. В любом случае, Россия им владеет. На каждом шагу он проводит российскую внешнюю политику. По сути, он является путинским министром иностранных дел", – цитирует Newsweek Кандера.

По его мнению, в вопросах Сирии и Украины Трамп занимает сторону Москвы, что уже является достаточным поводом для его импичмента.

"Вопреки интересам Америки, снова и снова, он делает то, что лучше для России", – считает экс-разведчик.

Москва поддерживала силы сирийского лидера Башара Асада на протяжении всего конфликта, и Кремль критиковал участие США в этой стране, пишет издание. Поскольку война затянулась до президентского срока Трампа, при нем Вашингтон отказался от своей цели свергнуть Асада, хотя и продолжил принимать меры против правительственных сил.

Трамп хочет, чтобы американские войска полностью покинули САР, несмотря на предупреждения, что это сделает там союзников США почти беззащитными против возможных сирийских, российских и турецких атак, говорится в статье.

Что касается Незалежной, то здесь пока Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву "в его борьбе против России". Однако нынешний скандал из-за заморозки финансовых средств вполне может повредить связям между Украиной и США.

Кандер утверждает, что Трамп "явно скомпрометирован".

Напомним, ранее сегодня глава Белого дома, рассуждая о ситуации в Сирии, заявил, что США пора "выйти из бесконечных войн" и вернуть американских солдат домой. По его словам, дальше Турция, Европа, САР, Иран, Ирак, Россия и курды сами "должны справляться с этой ситуацией".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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