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Политизированная ситуация вокруг Крыма вынуждает зарубежных чиновников держать при себе реальные мысли о том, какой стране принадлежит полуостров. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На вопрос, нет ли у него ощущения, что высокопоставленные иностранцы вынуждены скрывать свою позицию или осторожнее подбирать слова, когда речь заходит о Крыме, Песков ответил: "Есть", передает РИА "Новости".
Ранее стало известно, по каким стандартам украинские пограничники отказывают иностранцам во въезде в страну.
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