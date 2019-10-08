Многие боятся негативной реакции Украины или стран Запада

Политизированная ситуация вокруг Крыма вынуждает зарубежных чиновников держать при себе реальные мысли о том, какой стране принадлежит полуостров. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос, нет ли у него ощущения, что высокопоставленные иностранцы вынуждены скрывать свою позицию или осторожнее подбирать слова, когда речь заходит о Крыме, Песков ответил: "Есть", передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, по каким стандартам украинские пограничники отказывают иностранцам во въезде в страну.