Москва рекомендовала ЕС и Североатлантическому блоку вести с ней вменяемый диалог и отказаться от разговора с позиции силы

Евросоюзу и НАТО нужно прекратить использовать формулу общения с Москвой, предполагающую "диалог с позиции силы". А европейские партнеры ведут недальновидную политику, думая, что заставят РФ "изменить поведение" ради отмены санкций. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" во вторник в Минске.

Он считает неправильной позицию ЕС, что "санкции надо сохранить, пока Россия не изменит поведение". Об этом накануне уверял Брюссель кандидат на пост нового главы дипломатии Евросоюза, министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

"Это недальновидная политика. Не из-за санкций РФ принимает те или иные решения. Пять лет безрезультатных санкций со стороны ЕС показывают их бессмысленность и контрпродуктивность", – цитирует РИА "Новости" нашего сенатора.

По его мнению, Европейский союз совершает серьезную ошибку, копируя поведение НАТО в плане разговора с Москвой. Он оценил формулу общения блока с РФ как "порочную" и "обманную".



"Новый глава Еврокомиссии госпожа Урсула фон дер Ляйен заявила, что с Россией надо вести диалог, но с позиции силы... Но что в итоге? Пять лет санкций против России, потерянные европейскими странами от 60 до 80 млрд евро за счет санкций и контрмер со стороны РФ. Санкции не привели к тому результату, на который рассчитывали", – напомнил Пушков и призвал пересмотреть эти методы общения с российской стороной.

Он полагает, что Брюссель не сможет без взаимодействия с Москвой достичь намеченных им же целей, в том числе сделать так, чтобы "ЕС играл большую роль в мировых делах".

"Надо пересматривать формулу "диалога с позиции силы". Никакого "диалога с позиции силы" с Россией не будет. Или это будет фиктивный диалог, который не приведет ни к каким результатам", – резюмировал сенатор.