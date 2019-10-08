Граждане двух государств могут проснуться в новых условиях жизни в день Нового года-2020

Федеральным органам исполнительной власти РФ поручено проработать процесс синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах. Поручение российского президента Владимира Путина должно быть выполнено до 1 января 2020 года.

Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству. Поручение главы РФ направлено во все ключевые министерства страны.

Еще один собеседник газеты рассказал, что каждое ведомство готовит инициативы по своему направлению. Так, Минфин проработает вопрос гармонизации налоговых систем, и финансисты уже приступили к выполнению поручения Путина.

Отмечается, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроке выполнения поставленной президентом задачи, назвал несколько иную дату: "Нет. До 1 декабря должна быть согласована дорожная карта по интеграции в рамках Союзного договора".

Накануне, в день рождения Путина, в ходе телефонного разговора между ним и его белорусским коллегой Александром Лукашенко обсуждалась интеграция двух государств, в том числе подготовка "важных двусторонних документов", пишет EADaily.

