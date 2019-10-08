США затрудняют работу ООН

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Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Соединенные Штаты специально затрудняют работу ряда делегаций в ООН.
Он подчеркнул, что проблема с получением виз рядом делегаций вызвана тем, что Вашингтон не выполняет своих обязательств в качестве принимающей стороны.
"США имеют серьезные преимущества по навязыванию международному сообществу своей повестки дня", –
добавил Ермаков.
Ранее сообщалось о том, что США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая планировала принять участие в заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН. Остались без виз и представители ряда других делегаций.
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