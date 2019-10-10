Президент Украины сделал заявление об отставке

Украинский лидер согласен с желанием общества

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов оставить свой пост главы государства в любой момент ради предотвращения кровопролитий. Он отметил, что не боится массовых протестов.

"В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала (работать – ред.), чтоб я был президентом, смотрите, кровопролития не будет",

– цитирует РИА Новости заявление президента, сделанное во время пресс-марафона.

Глава Украины также подчеркнул, что совершенно спокойно относится к возможности ухода.