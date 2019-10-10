Президент Украины сделал заявление об отставке

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов оставить свой пост главы государства в любой момент ради предотвращения кровопролитий. Он отметил, что не боится массовых протестов.
"В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала (работать – ред.), чтоб я был президентом, смотрите, кровопролития не будет",
– цитирует РИА Новости заявление президента, сделанное во время пресс-марафона.
Глава Украины также подчеркнул, что совершенно спокойно относится к возможности ухода.
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