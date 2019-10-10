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Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента

Президент Украины сделал заявление об отставке
Владимир Зеленский. Фото:president.gov.ua
Украинский лидер согласен с желанием общества

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов оставить свой пост главы государства в любой момент ради предотвращения кровопролитий. Он отметил, что не боится массовых протестов.

"В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала (работать – ред.), чтоб я был президентом, смотрите, кровопролития не будет",

цитирует РИА Новости заявление президента, сделанное во время пресс-марафона.

Глава Украины также подчеркнул, что совершенно спокойно относится к возможности ухода.

Карина СИРАЗОВА
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