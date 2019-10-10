Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Европарламент открыл фронт против "российской пропаганды" в интернете

Фото: www.globallookpress.com
Представители Евросоюза намерены бороться с иностранной дезинформацией

Брюссель хочет, чтобы владельцы социальных сетей и интернет-компаний активно сотрудничали со структурами Европейского союза в деле борьбы с "крайне опасной российской пропагандой". С таким призывом выступили в ЕП, приняв большинством голосов (469 "за", 143 "против") резолюцию "об иностранном вмешательстве и дезинформации в национальных и европейских демократических процессах".

"Депутаты Европарламента призывают к повышению статуса оперативной группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) до постоянной структуры со значительно более высоким финансированием, а также призывают интернет– и социальные медиа-компании сотрудничать в противодействии дезинформации", – цитирует РИА "Новости" сообщение ЕП.

Как отмечает агентство, это уже далеко не первый подобный документ, направленный на "противодействие российским стратегиям дезинформации". Причем в Брюсселе мечутся между соцсетями и медийными СМИ и никак не могут определиться, каким же фронтом им с нами справиться. То ли создавать спецподразделения, то ли активнее вливать финансы в контрпропаганду, опять же спонсировать своих троллей, ботов и журналистов по совместительству.

Отечественные представители подобного войска в комментариях искренне пожалели европейцев (далее орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"интересно, сколько народу уцелеет после грядущей войны...", "Все на борьбу с Колчаком!", "Европарламент призвал соцсети бороться с "опасной российской пропагандой" они мужчин называют мужчинами, а женщин -женщинами.... какая наглость..."

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Саакашвили выдал главную тайну экс-президента Украины

Бывший грузинский лидер раскрыл секрет общения пятого главы Незалежной с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей