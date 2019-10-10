Представители Евросоюза намерены бороться с иностранной дезинформацией

Брюссель хочет, чтобы владельцы социальных сетей и интернет-компаний активно сотрудничали со структурами Европейского союза в деле борьбы с "крайне опасной российской пропагандой". С таким призывом выступили в ЕП, приняв большинством голосов (469 "за", 143 "против") резолюцию "об иностранном вмешательстве и дезинформации в национальных и европейских демократических процессах".

"Депутаты Европарламента призывают к повышению статуса оперативной группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) до постоянной структуры со значительно более высоким финансированием, а также призывают интернет– и социальные медиа-компании сотрудничать в противодействии дезинформации", – цитирует РИА "Новости" сообщение ЕП.

Как отмечает агентство, это уже далеко не первый подобный документ, направленный на "противодействие российским стратегиям дезинформации". Причем в Брюсселе мечутся между соцсетями и медийными СМИ и никак не могут определиться, каким же фронтом им с нами справиться. То ли создавать спецподразделения, то ли активнее вливать финансы в контрпропаганду, опять же спонсировать своих троллей, ботов и журналистов по совместительству.

Отечественные представители подобного войска в комментариях искренне пожалели европейцев (далее орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"интересно, сколько народу уцелеет после грядущей войны...", "Все на борьбу с Колчаком!", "Европарламент призвал соцсети бороться с "опасной российской пропагандой" они мужчин называют мужчинами, а женщин -женщинами.... какая наглость..."

