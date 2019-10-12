Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Захарова отреагировала на требование Латвии отменить салют в Москве

Захарова отреагировала на требование Латвии отменить салют в Москве
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
В Риге не хотят, чтобы россияне праздновали освобождение города от фашистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра Латвии о неприемлемости салюта в Москве, который посвящен освобождению Риги немецких захватчиков.

По ее словам, латвийцы полностью потеряли суверенитет в экономической, военной и гуманитарной сфере из-за размещения в стране войск НАТО и США.

"Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов",

- цитирует Захарову РБК.

Она отметила, что во времена СССР Рига развивала промышленность и науку, однако сейчас государство тратит деньги и силы лишь на то, чтобы содержать европейские войска.

Ранее в МИД Латвии назвали "недружественным шагом" проведение в российской столице праздничного салюта, посвященного семьдесят пятой годовщине освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Ан-72 с россиянами разбился в Конго

Их имена и фамилии выясняются

Российским спортсменам подсказали выход из ситуации с WADA

Атлетам напомнили, что можно сменить гражданство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей