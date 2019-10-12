Захарова отреагировала на требование Латвии отменить салют в Москве

В Риге не хотят, чтобы россияне праздновали освобождение города от фашистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра Латвии о неприемлемости салюта в Москве, который посвящен освобождению Риги немецких захватчиков.

По ее словам, латвийцы полностью потеряли суверенитет в экономической, военной и гуманитарной сфере из-за размещения в стране войск НАТО и США.

"Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов",

- цитирует Захарову РБК.

Она отметила, что во времена СССР Рига развивала промышленность и науку, однако сейчас государство тратит деньги и силы лишь на то, чтобы содержать европейские войска.

Ранее в МИД Латвии назвали "недружественным шагом" проведение в российской столице праздничного салюта, посвященного семьдесят пятой годовщине освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.