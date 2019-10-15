В США не смог улететь переводчик российской делегации

Заместитель руководителя российского представительства при Организации объединенных наций Геннадий Кузьмин сообщил, что Соединенные Штаты не дали визы 18 российским дипломатам на текущую сессию Генеральной ассамблеи ООН.

Визу не получил переводчик английского языка, который должен был переводить выступления российских делегатов, отмечает RT.

В сентябре этого года Вашингтон отказался выдать части российской делегации визы для участия в Генассамблее ООН и в заседании Первого комитета международной организации. После случившегося Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прекратили работу на несколько часов в знак протеста. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести сессии организации из США в Европу, напоминает РИА "Новости".



