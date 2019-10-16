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Американцы скрыли от Москвы истинные планы о поездке в Северодвинск

На Смоленской площади удивились признаниям посольства США о скандале в закрытом городе, обещав подарить карту РФ

Военные атташе из дипмиссии Соединенных Штатов, которых сняли с поезда "Ненокса – Северодвинск" 14 октября, сообщали о намерениях посетить лишь Архангельск. Об этом заявили в МИД России агентству "Интерфакс".

Там подтвердили объяснение посольства США, что это была официальная поездка и миссия уведомила Минобороны РФ о своих планах.

"Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса-Северодвинск. Видимо, заблудились", – сказали в нашем дипведомстве.

На Смоленской площади подчеркнули, что готовы "подарить американскому посольству карту Российской Федерации".

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