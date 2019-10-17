Президент сделал жесткое заявление

Александр Лукашенко назвал конспирологией сообщения о том, что инцидент с задержанием российской гражданки Анны Богачевой, находящейся в американском санкционном списке, связан с "проверкой" отношений между Москвой и Минском.

"Если это так у кого-то, то это глупость несусветная", –

цитирует Лукашенко Sputnik.by.

Такаяя информация – не более, чем выдумка, подчеркнул Лукашенко. При этом он добавил:

"Здесь целая революция поднялась в связи с допросом гражданки России, которая якобы вмешивалась в выборы. Да, вмешивалась в президентские выборы – это я говорю, вмешивалась даже без якобы".

Белорусский лидер однако признал, что повлиять на выборный процесс в США очень сложно, и не стал уточнять, что именно сделала россиянка.

Генеральная прокуратура Белоруссии опровергает сам факт задержания Богачевой. Речь якобы шла лишь об уточнении некоторых обстоятельств.

Минюст США обвиняет Анну Богачеву, работающую в "Агентстве интернет-исследований" в Санкт-Петербурге, во вмешательстве в американские выборы.

