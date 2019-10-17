Бурджанадзе увидела добрый знак в принятом Москвой решении по утверждению нового авиаперевозчика для Кутаиси

Российская сторона готова восстановить прямое авиасообщение с Грузией, однако для этого в Тбилиси должны сделать адекватные шаги. Об этом сегодня заявила бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия – Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

Так она отреагировала на вчерашнюю новость из РФ о том, что Росавиация выдала допуск авиакомпании S7 на полеты из Москвы в Кутаиси вместо "Глобуса".

"Я хочу еще раз сказать во всеуслышание о том, что руководство России готово возобновить полеты. Вчерашнее решение о технической подготовке к полетам было еще одним посланием", – написала Бурджанадзе в своем Facebook.

Политик сообщила, что на прошлой неделе в Москве провела встречи с представителями законодательной и исполнительной власти РФ, поскольку ее "тревожит положение нашей экономики и людей", и она "делает максимум для решения проблемы".

"Я ясно вижу нерешительность властей сделать адекватные шаги в этом направлении (восстановление полетов – ред). Уважаемые власти, поверьте, кроме радикальной оппозиции вас никто не будет осуждать за шаги, сделанные на пути восстановления полетов. И в Москве никто от вас не ждет каких-то уступок. Просят нормальных, адекватных заявлений и выражения интереса со стороны Грузии! Сделайте этот шаг!" – призвала оппозиционерка.

По ее мнению, Москва подготовила для Тбилиси "фундамент". Местным властям лишь одного шага "достаточно, чтобы этот вопрос как можно быстрее решить", резюмировала она.

Большинство пользователей согласилось с точкой зрения Бурджанадзе, выразив ей признательность за этот призыв.

