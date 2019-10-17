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Российская сторона готова восстановить прямое авиасообщение с Грузией, однако для этого в Тбилиси должны сделать адекватные шаги. Об этом сегодня заявила бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия – Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.
Так она отреагировала на вчерашнюю новость из РФ о том, что Росавиация выдала допуск авиакомпании S7 на полеты из Москвы в Кутаиси вместо "Глобуса".
"Я хочу еще раз сказать во всеуслышание о том, что руководство России готово возобновить полеты. Вчерашнее решение о технической подготовке к полетам было еще одним посланием", – написала Бурджанадзе в своем Facebook.
Политик сообщила, что на прошлой неделе в Москве провела встречи с представителями законодательной и исполнительной власти РФ, поскольку ее "тревожит положение нашей экономики и людей", и она "делает максимум для решения проблемы".
"Я ясно вижу нерешительность властей сделать адекватные шаги в этом направлении (восстановление полетов – ред). Уважаемые власти, поверьте, кроме радикальной оппозиции вас никто не будет осуждать за шаги, сделанные на пути восстановления полетов. И в Москве никто от вас не ждет каких-то уступок. Просят нормальных, адекватных заявлений и выражения интереса со стороны Грузии! Сделайте этот шаг!" – призвала оппозиционерка.
По ее мнению, Москва подготовила для Тбилиси "фундамент". Местным властям лишь одного шага "достаточно, чтобы этот вопрос как можно быстрее решить", резюмировала она.
Большинство пользователей согласилось с точкой зрения Бурджанадзе, выразив ей признательность за этот призыв.
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