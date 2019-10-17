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Россия проигнорировала требование о роспуске Донбасса

Россия проигнорировала требование о роспуске Донбасса
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Ультиматум Киева не считается официальным заявлением

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на список киевских условий для реализации Минских соглашений. Ее внимание первым делом привлек пункт о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По словам спикера МИД РФ, заявления представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы и его пресс-секретаря "наносят удар" по главной цели – урегулированию конфликта в Донбассе. Между тем Россия не рассматривает всерьез ультиматум Киева, поскольку его предъявил не лично глава соседнего государства. 

"Реагировать на каждое заявление, которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти, – дело достаточно неблагодарное, потому что оно не приведет к искомому результату", – цитирует Захарову ТАСС. 

Напомним, во вторник, 15 октября, пресс-секретарь экс-президента Незалежной Дарья Олифер прописала условия для восстановления мира в Донбассе. 

Ксения АНДРЕЕВА
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