Ультиматум Киева не считается официальным заявлением

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на список киевских условий для реализации Минских соглашений. Ее внимание первым делом привлек пункт о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По словам спикера МИД РФ, заявления представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы и его пресс-секретаря "наносят удар" по главной цели – урегулированию конфликта в Донбассе. Между тем Россия не рассматривает всерьез ультиматум Киева, поскольку его предъявил не лично глава соседнего государства.

"Реагировать на каждое заявление, которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти, – дело достаточно неблагодарное, потому что оно не приведет к искомому результату", – цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, во вторник, 15 октября, пресс-секретарь экс-президента Незалежной Дарья Олифер прописала условия для восстановления мира в Донбассе.