Белорусский лидер рассказал, почему европейцы не поддерживают экономику его страны

Россиян призвали не смотреть на белорусов как на врагов. С такими словами президент Республики Александр Лукашенко обратился к жителям нашей страны в ходе встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

"Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет", – цитирует БЕЛТА бацьку.

Он отметил, что посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев за время своей работы (с 30 апреля 2019 г. – ред.) "не заметил", что Республика "куда-то развернулась". По словам Лукашенко, у возглавляемой им страны нет более близкого соседа, чем Россия, а у той более близкого союзника, чем Белоруссия.

При этом президент подчеркнул, что разворачиваться Минску в общем-то и некуда, поскольку в Европе Республику "особо не ждут".

"Препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика", – считает он.

В качестве пояснения своим словам он заявил, что страны ЕС не заинтересованы в покупке белорусских товаров и не пускают местных производителей на европейский рынок. И тут же добавил, что такие же проблемы у Минска есть и в отношениях с Москвой, однако выразил надежду, что их удастся решить.

"Мы по крайней мере на одном языке разговариваем", – резюмировал Лукашенко.

Ранее сегодня он впервые высказался на тему задержания в Минске россиянки Анны Богачевой, которая находится в санкционных списках США. Белорусский лидер призвал прекратить строить конспирологические теории на сей счет, однако не стал и объяснять, что же там произошло с гражданкой РФ.

