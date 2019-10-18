Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Претендующую на Кубань Украину поставили на место

Положивших глаз на Кубань украинцев поставили на место
Фото: www.globallookpress.com
Политикам из Киева предложили лучше учить историю

В России отреагировали на идею парламентариев из Незалежной "вернуть" Кубань и Кавказ. Так, по мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кодратьева, сначала украинским депутатам следовало бы поинтересоваться у жителей данных регионов, "считают ли они себя этническими украинцами".

Заседающим в Киеве нардепам глава напомнил о том, что первые казаки бежали к южной границе России. На тот момент еще не существовало Кубани, как и государства под названием Украина. Землю им пожаловала Екатерина Великая.  

Если депутаты Незалежной захотят восполнить пробелы в знаниях, то пусть подают документы в Кубанский госуниверситет, заключил Кодратьев. Также, отметил он, соответствующую информацию можно найти в Интернете.  

"Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений!" – резюмировал глава Краснодарского края, передает региональная пресс-служба.

В прошлый раз, весной 2017 года, он предлагал передать Украине партию учебников, чтобы устроить местным политикам ликбез по истории. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Предатель": Горбачева разнесли за письмо Путину

Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей