Политикам из Киева предложили лучше учить историю

В России отреагировали на идею парламентариев из Незалежной "вернуть" Кубань и Кавказ. Так, по мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кодратьева, сначала украинским депутатам следовало бы поинтересоваться у жителей данных регионов, "считают ли они себя этническими украинцами".

Заседающим в Киеве нардепам глава напомнил о том, что первые казаки бежали к южной границе России. На тот момент еще не существовало Кубани, как и государства под названием Украина. Землю им пожаловала Екатерина Великая.

Если депутаты Незалежной захотят восполнить пробелы в знаниях, то пусть подают документы в Кубанский госуниверситет, заключил Кодратьев. Также, отметил он, соответствующую информацию можно найти в Интернете.

"Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений!" – резюмировал глава Краснодарского края, передает региональная пресс-служба.



В прошлый раз, весной 2017 года, он предлагал передать Украине партию учебников, чтобы устроить местным политикам ликбез по истории.