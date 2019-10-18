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Россия и Белоруссия сделали важный шаг к объединению

День интеграции двух государств уже не за горами

Россия и Белоруссия устранили ряд спорных моментов в программе по углублению интеграции в Союзном государстве. Об этом рассказал первый заместитель премьер-министра соседней республики Александр Турчин после встречи с вице-премьером РФ Максимом Акимовым.

По его словам, сторонам удалось договориться по некоторым дорожным картам, которые важны для реализации намеченных планов, передает "БЕЛТА".  

Напомним, 10 дней назад президент РФ Владимир Путин поручил начать процесс интеграции России и Белоруссии.

Ксения АНДРЕЕВА
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