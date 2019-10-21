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Москва обвинила Вашингтон в блокировке работы России в ООН

Вашингтон заблокировал работу России в ООН
Фото: www.globallookpress.com
Половина российской делегации не может участвовать в комитете по разоружению

Власти США заблокировали полноценную работу делегации Российской Федерации и ряда других государств в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения, не выдав их представителям визы. Об этом заявил зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, визы не получили восемь россиян, "то есть почти половина" нашей делегации, в их числе и сотрудники МИД России, Минобороны и госкорпорации "Роскосмос". Все они должны были участвовать в тематических дискуссиях и мероприятиях на полях Первого комитета, а также в консультациях по проектам резолюций.

"Таким образом, полноценное участие российской делегации и ряда других делегаций, по сути, заблокировано", – цитирует ТАСС нашего дипломата.

Он отметил, что американская сторона за две недели ничего не сделала для улучшения ситуации с визами. Он считает, что изменить такое положение дел модно лишь при одном условии – перенести работы Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению в Вену или Женеву, или на любую другую площадку, "где есть необходимая инфраструктура". Москва будет настаивать на этом сценарии.

Елена УСОВА
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