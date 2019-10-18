Организация намерены разрешить сложившуюся ситуацию

Отказ американской стороны выдать визы российским делегатам коснулась работы Организации Объединенных наций (ООН), рассказал официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик. Он отметил, что данная проблема отразилась на функционирование всех ее институтов в Нью-Йорке, поэтому необходимо как можно скорее ее разрешить.

"Мы в постоянном контакте с властями принимающей страны, стараясь разрешить визовые проблемы. А генеральный секретарь лично поднимал эту тему", – цитирует Дюжаррика ТАСС.

Напомним, на днях в визовой войне между Россией и США ООН приняла сторону первой. Скандал произошел в конце сентября. Тогда Вашингтон сорвал поездку представителям Москвы на сессию Генассамблеи объединения в Нью-Йорке.

В России пообещали американцам сюрприз и предложили перенести мероприятия Организации в ее европейские центры или в Крым.