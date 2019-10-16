Причину не пустить российских дипломатов в Америку назвали абсурдной

Заместитель постоянного представителя России при Организации объединенных наций Геннадий Кузьмин заявил, что генеральный секретарь международной организации поддерживает Москву в вопросе о невыдаче виз российским дипломатам. Заседание ООН, на котором обсуждалась эта проблема прошло 15 октября.

"Мы смогли убедить широкий круг государств в том, что... государство пребывания не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире... Было озвучено заявление генерального секретаря ООН, он целиком разделяет нашу позицию", -

приводит РИА "Новости" слова Кузьмина.

Дипломат добавил, что Вашингтон объяснил, что визы россиянам не выдали по соображениям безопасности. По мнению Кузьмина, эта причина абсурдна – аргумент выглядит смешным и может рассматриваться только в качестве отговорки.

Восемнадцать российских дипломатов не смогли получить американские визы, чтобы принять участие в текущей сессии Генассамблеи ООН. После этого Москва предложила перенести заседания международной организации из Нью-Йорка в Вену или Женеву.