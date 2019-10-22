Республика Закавказья сначала должна гарантировать безопасность российских путешественников

РФ озвучила требования, которые необходимо выполнить Тбилиси для возвращения приостановленного летом авиасообщения.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, напомнив, что поводом для отмены полетов стали русофобские настроения в Грузии. Он отметил, что меры носят временный характер и продиктованы в первую очередь заботой о безопасности россиян.

"Условия их (мер) отмены четко обозначены российской стороной: стабилизация ситуации в Грузии, исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан, прекращение русофобской кампании", – цитирует Руденко РИА "Новости".



"Соответствующие сигналы", подчеркнул дипломат, были переданы республике Закавказья главой МИД Сергеем Лавровым, который встречался на Генассамблее ООН со своим грузинским коллегой. В Москве надеются, что в Тбилиси сделают правильные выводы, и отношения двух страх вернутся в нормальное русло.

Напомним, прямые рейсы в Грузию приостановлены указом президента РФ Владимира Путина 8 июля. Накануне стало известно, что пассажиры летают из Тбилиси в Москву и обратно с получасовой остановкой в Ереване.