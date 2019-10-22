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Египет попросил Россию возобновить полеты

Египет умоляет Россию возобновить полеты
Фото: pixabay.com
Власти РФ призывают открыть доступ россиянам на популярный курорт на Красном море

Москва может в ближайшее время положительно решить вопрос о возобновлении авиарейсов в Шарм-эш-Шейх. Об этом заявил глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки.

"Мы надеемся, что Россия ускорится с принятием решения о возобновлении авиарейсов в Шарм-эш-Шейх. Мы уже разговаривали с депутатами российского парламента, результаты были положительными, в правительстве также не возражали", – цитирует РИА "Новости" Сыдки.

Сам Египет планирует усилить кампанию по привлечению туристов, "готовясь к возобновлению авиасообщения между Россией и Шарм-эш-Шейхом, которое мы скоро ожидаем", подчеркнул он.

Сейчас стороны обсуждают технические вопросы по восстановлению полетов. По словам официального представителя президентской администрации Египта Бассама Рады, Москва и Каир должны убедиться, что протоколы по безопасности соблюдаются в полной мере. "Процесс идет гладко, и скоро будет результат", – уверен он.

Напомним, РФ приостановила полеты в Египет в ноябре 2015 г. после крушения российского пассажирского лайнера "Аэробус А321" авиакомпании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом утром 31 октября. Тогда погибли 224 человека. В апреле 2018-го регулярное авиасообщение было восстановлено, однако чартерные рейсы на курорты Красного моря до сих пор не выполняются.

Елена УСОВА
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