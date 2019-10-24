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Тбилиси нужно самостоятельно заботиться о решении проблем с территориальной целостностью Грузии и научиться вести диалог с Москвой. Об этом заявил в эфире местной телекомпании Imedi глава Службы государственной госбезопасности Республики Григол Лалуашвили, утвержденный на этом посту парламентом 17 октября.
"Мир, которого мы достигли, является результатом проведения прагматической и разумной внешней и внутренней политики", – цитирует Sputnik руководителя СГБ.
По его мнению, если в Тбилиси примут решение о встрече с представителями властей РФ, то это упростит политический процесс межгосударственных отношений.
"Если будет встреча или коммуникации какого-либо вида с проводящими политику Российской Федерации лицами, естественно, это не должно считаться предпринятым против страны шагом. Поскольку если мы сами не можем позаботиться о наших интересах, то этого не сделает ни одна дружественная страна", – считает Лилуашвили.
Касаясь темы туристического сектора Грузии, он подчеркнул, что в стране будут рады увеличению числа путешественников из Российской Федерации.
"Русофобия не пойдет нам на пользу, поскольку народ с абсолютно открытым сердцем встречает огромный туристический поток из России. В народе нет агрессии в отношении русской нации", – констатировал глава СГБ.
Напомним, указом президента РФ Владимира Путина с 8 июля были приостановлены прямые авиарейсы в Грузию. На днях
замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко
еще раз разъяснил, что для отмены такого решения Москвы в этой кавказской Республике должны произойти
"стабилизация ситуации", исчезнуть все угрозы "для безопасности наших граждан", а также прекратились всякие русофобские кампании.
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