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Власти Грузии осознали вред государству от русофобии

Грузия осознала вред стране от русофобии
Фото: commons.wikimedia.org/Bechamel (CC BY-SA 3.0)
Новый глава грузинской Службы госбезопасности уверяет, что у грузин нет агрессии к россиянам

Тбилиси нужно самостоятельно заботиться о решении проблем с территориальной целостностью Грузии и научиться вести диалог с Москвой. Об этом заявил в эфире местной телекомпании Imedi глава Службы государственной госбезопасности Республики Григол Лалуашвили, утвержденный на этом посту парламентом 17 октября.

"Мир, которого мы достигли, является результатом проведения прагматической и разумной внешней и внутренней политики", – цитирует Sputnik руководителя СГБ.

По его мнению, если в Тбилиси примут решение о встрече с представителями властей РФ, то это упростит политический процесс межгосударственных отношений.

"Если будет встреча или коммуникации какого-либо вида с проводящими политику Российской Федерации лицами, естественно, это не должно считаться предпринятым против страны шагом. Поскольку если мы сами не можем позаботиться о наших интересах, то этого не сделает ни одна дружественная страна", – считает Лилуашвили.

Касаясь темы туристического сектора Грузии, он подчеркнул, что в стране будут рады увеличению числа путешественников из Российской Федерации.

"Русофобия не пойдет нам на пользу, поскольку народ с абсолютно открытым сердцем встречает огромный туристический поток из России. В народе нет агрессии в отношении русской нации", – констатировал глава СГБ.

Напомним, указом президента РФ Владимира Путина с 8 июля были приостановлены прямые авиарейсы в Грузию. На днях замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко еще раз разъяснил, что для отмены такого решения Москвы в этой кавказской Республике должны произойти "стабилизация ситуации", исчезнуть все угрозы "для безопасности наших граждан", а также прекратились всякие русофобские кампании.

Елена УСОВА
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